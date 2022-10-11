Москва, , 12:25 — REGNUM Сокращение финансирования на физкультуру и спорт в проекте федерального бюджета на трехлетку негативно повлияет на эффективность исполнения основных государственных программ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хочется обратить внимание коллег на то, что физическая культура и спорт потеряла в процентном соотношении больше всех из отраслей и сегодня доля нашей отрасли составляет всего 0,05% от ВВП. И более того, эта доля имеет тенденцию к уменьшению к 2025 году», — сказал депутат.

По его словам, в Индии и Китае доля финансирования спорта в процентах от ВВП превышает как минимум 1%, а то и составляет 5% от ВВП.

«Уже сейчас можно сказать, что существенное сокращение бюджета на физкультуру и спорт негативно повлияет на эффективность исполнения основных государственных программ», — добавил Свищев.

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