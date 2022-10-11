Минск, , 12:25 — REGNUM Российская спецоперация на территории бывш. УССР может вступить в ключевую фазу, считает глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Иван Тертель Официальный сайт президента Республики Беларусь

По его словам, переломный момент конфликта может произойти в ноябре 2022 года — феврале 2023 года. Для этого необходимо качественно провести мобилизацию и обеспечить группировку техническими средствами.

«Если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу», — сказал Тертель.