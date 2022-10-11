Москва, , 12:24 — REGNUM Непотребные юмористические телепередачи «ниже пояса» подлежат осуждению и закрытию.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддерживаю высказанные в обращении «Это наша общая борьба! Открытое письмо СМИ министру обороны РФ» критические замечания и предложения по выправлению ситуации на информационном фронте спецоперации на территории бывш. УССР.

Члены Научного Совета Российского военно-исторического общества уже на следующий день после начала специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации установленного на территории бывш. УССР, по сути, фашистского режима заявили о своей поддержке вынужденного решения руководства РФ остановить массовые убийства, бесчинства и произвол в отношении мирных жителей Донбасса и всего населения территорий бывш. УССР. В обращении, подписанном докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами, полковниками и капитанами 1-го ранга, в частности говорится:

«Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства. Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать [киевский режим] оружием — потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой. И по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, мы отчетливо понимаем — Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление [киевским режимом]».

В связи с этим считаю, что разъяснение российскому народу и народам бывшего Советского Союза подлинных целей спровоцировавших военные действия правительств США, Великобритании их приспешников в странах НАТО, Японии, Австралии и др. в отношении нашей страны требует особого внимания и более убедительного разоблачения. Это под силу только опытным пропагандистам и спецпропагандистам из числа профессионалов. Поэтому нельзя не согласиться с предложением подписантов Обращения о том, что квалифицированные работники СМИ должны быть использованы в первую очередь в качестве военных корреспондентов и лиц, обслуживающих потребности качественной и правдивой информации и пропаганды. И не надо бояться слова «пропаганда». При этом речь не идет о пропаганде лжи и дезинформации, к которой по наущению и при поддержке западных спецслужб прибегает противник. И надо признать, подчас добивается своих пропагандистских целей лучше нас. Во всяком случае, по миру «гуляют» именно сварганенные по западным лекалам телефальшивки, которые изображают российских солдат и офицеров жестокими захватчиками, насильниками и убийцами. Убедился в этом, просматривая телепрограммы на зарубежном телевидении в одной из считающихся дружественной стран.

Вычеркивая в период ельцинского безвременья из жизни все советское, новые власти бездумно выплескивали с водой и младенца. Так, ликвидация в войсках института политработников и замена их на «воспитателей», на мой взгляд, негативно сказалась на мотивации военнослужащих при выполнении задач, понимании политических целей военных действий, не в достаточной степени информированности о героизме выполняющих свой долг сослуживцев.

Необходимо выбросить на помойку массово состряпанные в 90-е и последующие годы кинофильмы, показывающие политработников на войне как стукачей и карьеристов. Нужно решительно изъять из проката и тем более демонстрации по телевидению мерзкие киноподелки о Великой Отечественной войне, в которых центральной фигурой выведены «кровавые изверги-энкаведешники» и не знающие сострадания контрразведчики «Смерша».

Полным безобразием считаю проведение во время ожесточенных боевых действий с немалыми жертвами наших воинов проведение различного рода разухабистых «дней городов» и юбилеев. До минимума должны быть сокращены до лучших времен развлекательные телепрограммы, а каналы, специализирующиеся на непотребном «юморе ниже пояса», подлежат закрытию. И инициативу в этом, полагаю, должно проявить Министерство обороны РФ.

В случае востребованности можно было бы расширить предложения по совершенствованию информационно-психологической деятельности в условиях войны как в войсках, так и народе в целом.