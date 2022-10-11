Анкара, 11 октября 2022, 12:24 — REGNUM Западные страны должны говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня. Об этом 11 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат добавил, что Турция не присоединяется к односторонним санкциям против России.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 12 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Читайте также: Встреча Путина и Эрдогана может состояться 12 октября в Астане