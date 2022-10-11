Анкара, 11 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Западные страны должны говорить с Россией, без диалога с Москвой невозможно достичь договоренностей о прекращении огня. Об этом 11 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

U. S. Department of State Мевлют Чавушоглу

«Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях [б. УССР], о противоположной стороне конфликта», — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet.

Дипломат добавил, что Турция не присоединяется к односторонним санкциям против России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 12 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

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