Москва, 11 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Мир распадается на валютные зоны с многовекторными центрами силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Мир уже переходит к новым макроэкономическим реалиям — продолжается переход с расчётов в долларах и евро к расчётам в национальных валютах крупнейшими азиатскими экономиками, изменяется структура валютных резервов в пользу золота и валют развивающихся стран, усиливаются изоляционистские, протекционистские и санкционные меры крупнейших экономик, — констатировал она. — Очевидно, что мир распадается на валютные зоны с многовекторными центрами силы. Новая мировая экономика пройдет ряд трансформаций, очевидно, болезненных для основной массы населения и организаций. Угроза рецессии в результате энергетического кризиса и разрушения глобального разделения труда приведёт к сокращению производства и переноса промышленности в страны, богатые природными ресурсами».

По его словам, новый финансовый строй будет строится на региональных кредитных рейтингах и альтернативных децентрализованных средствах платежа, включающих национальные и частные криптовалюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что понадобятся десятилетия, чтобы мир определился с контурами и структурой нового экономического миропорядка.