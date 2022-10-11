Благовещенск, 11 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. На полигонах в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях идёт огневая подготовка мобилизованных военнослужащих. Стрельбы организованы на полигонах «Екатеринославский», «Белогорьевский» и «Князе-Волконский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Пресс-служба ЦВО Военные учения на Тоцком полигоне

Читайте также: В Амурской области мобилизованные приступили к боевым стрельбам из танков

Резервисты стреляют из танков и боевых машин по мишеням, имитирующим бронетехнику и бойцов противника. Тренировки проходят днём и ночью.

«Во время практических занятий военнослужащие вспоминают навыки определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням, а также технические характеристики штатного вооружения и его эксплуатацию. В этом им помогают опытные инструкторы, участники боевых действий, а также, проходящие учебную практику, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища призеры соревнований экипажей БМП Армейских международных игр «Суворовский натиск»», — отметили в Восточном военном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе подготовки, проходящей под руководством инструкторов с опытом участия в боевых действиях, проводится слаживание отделений, экипажей и расчётов. Военнослужащие отрабатывают прицеливание, определение выгодных огневых позиций, классификацию целей и ведение разведки. Механики-водители совершенствуют навыки вождение боевых машин по пересечённой местности с преодолением различных естественных препятствий, противотанковых рвов и других заграждений.