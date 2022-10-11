Почти 4 млн рублей заплатил калужанин, чтобы вернуть арестованную машину
Калуга, 11 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы разыскали и арестовали дорогостоящую иномарку должника. Только после этого горожанин решил рассчитаться с многочисленными задолженностями на сумму около 4 миллионов рублей. Об этом 11 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.
В отделении судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги УФССП России по Калужской области находилось несколько исполнительных производств в отношении должника, который был обязан выплатить долги в пользу физических лиц, банка, налоговой, а также штрафы за нарушения ПДД. Общая сумма задолженностей составляла более 3,7 миллиона рублей. Добровольно гражданин по счетам не платил, в связи с чем судебные приставы приступили к применению принудительных мер. Должника ограничили в праве выезда за пределы страны, вынесли в отношении него постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму более 250 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники ведомства провели проверку имущественного положения гражданина и установили, что в его собственности находится дорогой автомобиль марки BMW X5.
Судебные приставы потребовали от гражданина предъявить иномарку для ареста, но он этого не сделал. В итоге в ходе исполнительных действий машина была обнаружена в одном из дворов в центре Калуги. В присутствии должника на транспортное средство наложили арест и на эвакуаторе забрали на специальную автостоянку.