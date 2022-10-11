Калуга, 11 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы разыскали и арестовали дорогостоящую иномарку должника. Только после этого горожанин решил рассчитаться с многочисленными задолженностями на сумму около 4 миллионов рублей. Об этом 11 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области В Калуге судебные приставы арестовали автомобиль должника

В отделении судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги УФССП России по Калужской области находилось несколько исполнительных производств в отношении должника, который был обязан выплатить долги в пользу физических лиц, банка, налоговой, а также штрафы за нарушения ПДД. Общая сумма задолженностей составляла более 3,7 миллиона рублей. Добровольно гражданин по счетам не платил, в связи с чем судебные приставы приступили к применению принудительных мер. Должника ограничили в праве выезда за пределы страны, вынесли в отношении него постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму более 250 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники ведомства провели проверку имущественного положения гражданина и установили, что в его собственности находится дорогой автомобиль марки BMW X5.

Судебные приставы потребовали от гражданина предъявить иномарку для ареста, но он этого не сделал. В итоге в ходе исполнительных действий машина была обнаружена в одном из дворов в центре Калуги. В присутствии должника на транспортное средство наложили арест и на эвакуаторе забрали на специальную автостоянку.