Москва, 11 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Недовольство властей США решением ОПЕК+ сократить добычу нефти обусловлено ростом внутренних проблем американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Kazanreporter.ru Добыча нефти

«Вполне логичное решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей не просто направлено на стабилизацию цен на рынке, но и является проявлением общей рациональности — сократить аппетиты нефтяных стран в пользу стабильности. А высказывания представителей правительств США и ЕС обусловлены ростом внутренних экономических проблем и желанием скомпенсировать траты на бензин и социальное напряжение, — сказал Тимофеев. — Европа же, по сути, настаивает на создании монопсонии, у которой есть особенность: она эффективна, если у продавца нет выбора, кроме как продавать свой товар по цене, установленный единственным покупателем или группой покупателей. Это правило означает, что Китай и Индия тоже должны войти в него. Но в этих странах уже объявили, что в идее создания картеля потребителей нефти нет смысла. Препятствовать возникновению монопсонии будет и дифференцированное ценообразование».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти огорчило министра финансов США.