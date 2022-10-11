Экономист объяснил, может ли появиться картель потребителей нефти
Москва, 11 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Недовольство властей США решением ОПЕК+ сократить добычу нефти обусловлено ростом внутренних проблем американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
«Вполне логичное решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей не просто направлено на стабилизацию цен на рынке, но и является проявлением общей рациональности — сократить аппетиты нефтяных стран в пользу стабильности. А высказывания представителей правительств США и ЕС обусловлены ростом внутренних экономических проблем и желанием скомпенсировать траты на бензин и социальное напряжение, — сказал Тимофеев. — Европа же, по сути, настаивает на создании монопсонии, у которой есть особенность: она эффективна, если у продавца нет выбора, кроме как продавать свой товар по цене, установленный единственным покупателем или группой покупателей. Это правило означает, что Китай и Индия тоже должны войти в него. Но в этих странах уже объявили, что в идее создания картеля потребителей нефти нет смысла. Препятствовать возникновению монопсонии будет и дифференцированное ценообразование».
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти огорчило министра финансов США.