Москва, 11 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В РФ бизнес и частные инвесторы могут начать активно распродавать свои активы в долларах и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Евро

«В случае введения очередных санкций в отношении Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария, биржевая торговля долларами США и евро в России станет невозможной, — констатировала она. — Российский бизнес и частные инвесторы могут начать активно распродавать свои активы в долларах США и евро, что также не будет способствовать существенному росту курса. Капитал постепенно перетекает в юани, и мы можем наблюдать рост торговой активности с китайской валютой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордное ослабление курса евро объяснили неблагоприятной экономической ситуацией в ЕС.