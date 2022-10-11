Спасск-Дальний, Приморский край, 11 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве человека, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Pixabay.com Нападение с ножом

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По версии следствия, в марте фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома по улице Красногвардейская в Спасске-Дальнем, во время ссоры со своим братом нанёс ему несколько ударов ножом по телу. От полученных травм мужчина скончался. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности за совершенное убийство, обвиняемый расчленил тело брата и спрятал его части.

Через некоторое время жители обнаружили голову убитого, личность его установили. В квартире подозреваемого провели обыск и обнаружили замытые следы вещества похожего на кровь. В рамках расследования уголовного дела проведена генетическая экспертиза. Обвиняемый сознался в убийстве и показал, где спрятал части тела.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лесозаводске 9 октября 53-летняя женщина зарезала 12-летнего соседского ребёнка. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.