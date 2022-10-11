Мелитополь, 11 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Оперативные службы смогли предотвратить подготавливаемую Киевом кражу уникального архива Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 11 октября сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции», — сказал он.

При этом советник гендиректора «Росэнергоатома» указал, что на ЗАЭС и в Энергодаре ситуация продолжает быть неспокойной и в том числе — из-за приближающегося холодного периода года.

«Существует угроза неподачи тепла в дома в отопительный сезон, потому что тепло для города Энгергодара — это станция, это работающие энергоблоки», — пояснил Карчаа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что по новым линиям электропередач (ЛЭП) ведётся подача электричества на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд станции.