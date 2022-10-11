Хмельницкий, Украина, 11 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. На территории города Хмельницкий и Хмельницкой области введены веерные отключения электричества. Об этом 11 октября сообщает Readovka со ссылкой на заявления местных властей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

На территории региона наблюдаются перебои с подачей электроэнергии на фоне ударов по критической инфраструктуре. Ранее появилась информации, что в результате атаки в Хмельницкой области выведен из строя железнодорожный узел.

Утром 11 октября поступают сообщения о взрывах в ряде городов на территории бывш. УССР.