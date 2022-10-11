Уфа, 11 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Башкирии с днем республики и поблагодарил за помощь Донбассу. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Smdnr.ru Денис Пушилин

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Пушилин прибыл в Уфу 10 октября. Он принял участие в открытии памятника герою РоссииМинигали Шаймуратову на Советской площади в столице Башкирии.

«Я горд находиться на башкирской земле и лично поздравить всех с днем республики. Кроме того, хочу поблагодарить за ту помощь Донбассу, которая оказывается на протяжении всех этих непростых лет», — сообщил Пушилин.

Он поблагодарил добровольцев из Башкирии, которые освобождают Донбасс и защищают Отечество с 2014 года.

«Они поехали по воле души, по призванию родины, по призванию героических предков», — подчеркнул руководитель российского региона.

Он отметил, что мемориал легендарному генералу Шаймуратову является не просто памятником.

«Это мемориал не просто дорогому человеку для Башкирии, а дорогому человеку и для Донбасса. В далекие годы Великой Отечественной войны он освобождал Донбасс и сложил свою голову именно там. Поэтому, безусловно, то единение, которое проходит через десятилетия и столетия, делает единой нашу общую родину. Это, конечно же, и сейчас подталкивает всю Россию включиться и освобождать не только Донбасс, но и строить будущее нашей России», — сообщил Пушилин.

Он отметил, что все это нужно делать для того, чтобы дети, потомки жили достойно в России, которой они будут гордиться.

«Дорогие друзья, я хочу еще раз поздравить всех с праздником и сказать вам просто человеческое спасибо», — в заключении сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР.

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