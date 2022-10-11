Богучанский район, Красноярский край, 11 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Богучанском районе Красноярского края бывший полицейский осуждён на девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишён специального звания за кражу наркотиков на работе. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что сотрудник ОМВД России по Богучанскому району отвечал за приём и хранение наркотических средств и психотропных веществ в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции. В период с 2013 по 2020 год он брал наркотики для личного потребления, повреждая пакеты. Всего он похитил почти 1 кг запрещённых веществ в более чем 80 образцах неуничтоженных вещественных доказательств.

Подсудимый не признал вину, однако гособвинитель предоставил неопровержимые доказательства. Суд признал экс-полицейского виновным.

В ходе расследования полицейского уволили со службы. Ещё девять сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске суд вынес приговор в отношении троих сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, причастных к получению взяток и незаконному хранению наркотических средств.

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