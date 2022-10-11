Кишинёв, 11 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает протестующих в Кишинёве «пророссийскими», а также «предателями», поэтому требует наказать их. С таким заявлением она 11 октября выступила на брифинге.

Цитата из: «Чипполино». реж Борис Дежкин. 1961. СССР Протест

«Попытки нас разделить, дестабилизировать ситуацию в стране происходят всё чаще и настойчивей. Мы не должны позволять манипулировать собой, тем, кто поддерживает войну. Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы спалить страну», — заявила Санду.

По её мнению, организаторы протестов якобы нарушают конституцию, стремясь прийти к власти. Президент также считает, что цель мирных протестных акций — посеять хаос в Молдавии.

«Юстиция должна делать свое дело, воры и предатели страны должны понести ответственность», — сказала Санду.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября длится бессрочная акция протеста. Активисты разбили палаточный лагерь возле администрации президента. Они недовольны политикой властей, которые отказываются от диалога с Москвой о скидках на газ и вместо этого только наращивают антироссийскую политику.