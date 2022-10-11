Москва, 11 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров выступил с призывом не раздувать искусственно тему ядерной угрозы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В эфире телеканала «Россия 1» он обратился с призывом к тем, кто интересуется данной ситуацией и «пытается её освещать в публичном пространстве».

«Не надо её искусственно разогревать», — заявил министр. Он попросил аналитиков и политологов проявлять максимальную ответственность и не играть в игры, накаляющие риторику до предела.