Москва, 11 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Стабилизация инфляции займет у ЦБ больше времени, экономике нужно адаптироваться к изменениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Cbr.ru Алексей Заботкин

«Мы будем двигаться к стабилизации инфляции на цели плана, чтобы не помешать экономике адаптироваться к этим изменениям и с тем, чтобы снижение выпуска от его потенциального уровня — а этот потенциальный уровень сейчас тоже меняется — чтобы отклонение от потенциального уровня было по возможности меньше», — сказал Заботкин на заседании комитета Госдумы по финрынку.

По его словам, в обычных условиях процесс возвращения инфляции к цели вблизи 4% занял бы год-полтора.

«Однако сейчас снижение инфляции может происходить медленнее. Это связано с тем, что трансформация экономики требует значительной подстройки цен по широкому кругу товаров и услуг», — сказал представитель регулятора.

Такая подстройка, по его словам, необходима, чтобы сбалансировать спрос и предложение по отдельным товарным рынкам и отдельным услугам.

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