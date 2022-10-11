Бейрут, 11 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Правительство Ливана обсудило соглашение о демаркации границ с Израилем и передало его на рассмотрение президента страны. Об этом сообщает The New Arab.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, уполномоченный по переговорам с Израилем вице-спикер парламента Ливана Элиас бу Сааб встретился с президентом страны Мишелем Ауном во вторник, 11 октября.

Отмечается, что если глава государства сочтёт условия приемлемыми, стороны смогут разрешить пограничный кризис, который продолжается на протяжении последних 20 лет.

«Ливан движется к принятию окончательной формулы демаркации морских границ с Израилем, которая удовлетворяет требованиям Ливана», — заявил источник The New Arab в канцелярии президента Ливана.