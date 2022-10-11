Москва, 11 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российские расчёты орудий «Гиацинт-С» уничтожили целую батарею американских гаубиц М-777 ВСУ. Об этом 11 октября сообщает Минобороны России.

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

Как рассказал командир одного из орудий, в ходе контрбатарейной борьбы его расчёт смог уничтожить целую батарею американских гаубиц М-777 киевских нацистов, полностью уничтожив две из них и нанеся критический ущерб ещё двум.

«Расчеты российских гаубиц, выполняющие задачи в зоне СВО, ежедневно наносят удары по огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре.