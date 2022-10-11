Ярославль, 11 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Виктор Волончунас предложил заложить средства на помощь Донбассу в бюджет области. Об этом он заявил на депутатских слушаниях в облдуме.

Областная дума Виктор Волончунас

«Я не услышал, а меня, например, это беспокоит, потому что сейчас Грозный часто показывают. Вчера тоже показывали, как ребята там готовятся, стоят. И как праздновали у них там юбилей. Какой сейчас Грозный есть. Потом очень хорошо на контрасте показывают Донецк. Так мы, наверное, не будем только одни обозы собирать с едой? А наверное какую-то помощь должны будем конкретно финансовую оказать для того, чтобы хоть один дом построить. Ведь это же там ужас какой сколько надо сейчас всего этого сделать. Поэтому и, наверное, как-то при утверждении бюджета не должно быть это умалчивание. Потому что для того, чтобы эти средства выделить — надо иметь разрешение на этот расход. И, наверное, мы это дело не должны таить», — отметил Волончунас.

Депутат подчеркнул, что эту ситуацию замалчивать нельзя и стоит подумать над размером резервного фонда губернатора для помощи Донбассу.