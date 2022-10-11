Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В перечень поручений, которые подписал президент России Владимир Путин по итогам совещания в сентябре по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, вошли строительство современного полигона ТКО и очистных станций. Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал вопросы экологии одной из ключевых ставок в развитии города и края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Читайте также: В столице Камчатки расселят сейсмоопасное жильё

«Город располагается в уникальном природном ландшафте. Мы не должны забывать о том вреде, который, к сожалению, природе наносится. Самое большое беспокойство вызывают очистные сооружения советских времен. Сейчас нам предстоит наладить работу по модернизации и строительству очистных с привлечением федеральных средств. Она не может быть закончена в течение года, нам понадобится пять и более лет. Поэтапно, шаг за шагом, мы будем эту проблему решать», — рассказал Солодов.

Существующая городская свалка №1 будет рекультивирована, ей взамен построят современный экотехнопарк, где будет проводиться 100-процентная сортировка отходов из Петропавловска-Камчатского и близлежащих районов и их дальнейшая переработка.

«Главная цель — дать вторую жизнь сырью, которое может быть извлечено из мусора, и при этом максимально снизить массу отходов, направляемых на захоронение. Площадка уже определена, вместе с Федеральным институтом развития ППК РЭО — российским экологическим оператором, нам предстоит завершить проект полигона в 2023 году, а затем уже согласовать этапность и источники финансирования», — пояснил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском до 2030 года планируется построить 300 тыс. кв. метров жилья для расселения сейсмоопасного жилого фонда.