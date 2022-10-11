Ульяновские власти разработали новые меры помощи мобилизованным и их семьям
Ульяновск, 11 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Новые решения по поддержке мобилизованных и их семей найдены в Ульяновской области. Об этом 11 октября сообщил губернатор Алексей Русских.
«Все мобилизованные граждане Ульяновской области освобождаются от уплаты транспортного налога на период их участия в СВО. Это требование распространяется и на 2021 год — тот налоговый период, за который они должны платить в декабре 2022 года», — написал глава региона в своем телеграм-канале настоятельно рекомендовав руководителям муниципальных образований предоставить данные льготы на имущественный и земельный налоги.
Одним из самых часто задаваемых вопросов мобилизованными Русских назвал единовременные выплаты. Губернатор заявил, что работа по поиску решений ведется.
Ульяновские власти готовят обращению к Правительству РФ по поводу получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, а также предоставления налоговых каникул для мобилизованных самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
«Бесплатное посещение детских садов, питание в школах, кружки, секции и так далее, должны распространяться на всех членов семей, вне зависимости от уровня дохода мобилизованных. Поручил руководителям профильных ведомств совместно с главами и военкоматами детально проработать это вопрос в кратчайшие сроки», — добавил Русских.
Губернатор Ульяновской области также заявил о составлении реестра нужд непосредственно в местах дислокации мобилизованных земляков.
ИА REGNUM напоминает, 10 октября Алексей Русских посетил пункты сбора мобилизованных ульяновцев в Самарской области. Призывники и добровольцы высказали свои проблемы, в решении которых ульяновские власти пообещали содействовать.
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