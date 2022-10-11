Москва, 11 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Более 800 млн поездок совершено пассажирами МЦК с сентября 2016 года. Об этом сообщили 11 октября в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское центральное кольцо (МЦК)

«С момента запуска Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили 800 млн поездок. Это огромные цифры: никто не ожидал, что новый транспорт будет настолько популярным», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как уточняется, с запуском МЦК многие промзоны и заброшенные территории стали развиваться, разместив на своих территориях новые ЖК, парки и прочие места досуга. Помимо этого, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы отметили, что в среднем за сутки на МЦК совершается около 550 тыс. поездок.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В столичном метрополитене обновили около 50% турникетов — 1760 штук. Теперь турникеты, установленные на станциях сразу пяти линий, при оплате банковской картой срабатывают более чем в 2 раза, а по Face Pay — в 3 раза быстрее.