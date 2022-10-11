Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Актёр Остин Стокер, наиболее известный по роли в фильме Джона Карпентера «Нападение на 13-й участок» и сыгравший вместе с Пэм Гриер в фильме 1975 года «Шеба, детка», скончался 7 октября в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом на своей странице в соцсети сообщила жена артиста Робин, пишет

edenirocha Свечи

Она назвала Остина «любовью всей своей жизни». Стокеру было 92 года. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

Свою актёрскую карьеру Стокер начал в 11 лет. Последней его работой в кино стала чёрная комедия «Give Till It Hurts». Фильм вышел 1 сентября 2022 года в США.

В криминальном боевике «Нападение на 13-й участок» Джона Карпентера Стокер сыграл лейтенанта Калифорнийского дорожного патруля Итана Бишопа. Главная роль продвинула актёрскую карьеру Стокера в то время и укрепила его репутацию культовой фигуры в кино.

Актёр и режиссёр Билл Дьюк назвал Стокера «одним из самых недооцененных актёров в Голливуде» и выразил соболезнования его семье.