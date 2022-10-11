11 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 12:38 — REGNUM Либеральные СМИ США, с газетой New York Times на передовой, начали активно писать об ударах Вооружённых сил России высокоточным оружием по территории бывшей УССР, при этом умалчивая о теракте на Крымском мосту, организованном киевским режимом. В ответ американские интернет-пользователи уличили газету NYT в предвзятом отношении, а также выразили поддержку России.

США и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правительство США выделило Киеву более 54 миллиардов долларов, а жителям Флориды, пострадавшим от урагана «Йен», ничего не досталось. Я полагаю, что война с Россией по доверенности важнее, чем жизни американцев», — осуждет @acyplakov.

«Я не уверен, что могу верить и уважать Зеленского. Я точно не верю нашим СМИ», — отмечает @pat_rajewski.

«Не нужно верить газетам, которые в качестве источника ссылаются на киевский режим. Это тот же режим, который удалял все фотографии, на которых они забыли прикрыть нацистскую символику. Тот же режим, за которыми стоят СМИ, использующие скриншоты из видеоигр, как будто это реальная жизнь, и стирающие статьи, когда об этом узнают», — вспоминает @ChLawEWho.

«Неужели кто-то действителньо ожидал, что Россия будет сидеть сложа руки и ничего не делать?» — удивляется @Repoman2018.

«Скажите большое спасибо за всё это Зеленскому», — советует @Kristin24 443 618.

«Интересная ситуация — в Палестине мирных людей убивают не первый год, а СМИ и США сконцентрировались только на любимом Киеве и ставят их проблемы превыше проблем всех других стран», — рассуждает @Bornventures.

Встреча Нэнси Пелоси с Зеленским Официальное интернет-представительство президента Украины

«Почему вы не говорили о взрыве Крымского моста? Вы ведь должны быть нейтральными», — напоминает @Eng_4419.

«Возможно, США пора отказаться от поддержки нацистов», — предполагает @pinpinshuttle69.

«Удивительно ли это… неужели кто-то думал, что Путин не собирается реагировать после нападения на мост?» — задает вопрос @dbmac1951.

«Чего ожидает Киев? Они сказали, что взорвали грузовик с бомбой (лично я думаю, что это была ракетная атака), чтобы уничтожить Крымский мост. Это вообще считается терактом. Давайте не забывать, что мы сделали с Ираком в отместку за 9/11», — советует @ganggreen38.

«Подумайте об этом. Всё это время Россия могла ударить по Киеву в любое время, но до вчерашнего дня она этого не делала», — подчеркивает @Unyil81 855 105.

«Правительство США вместо того, чтобы давать миллиарды Зеленскому на покупку оружия, должно заставить его как можно скорее начать переговоры о мире. Эти миллиарды должны быть использованы в США для социального обеспечения, образования, полиции, здравоохранения, общественного транспорта», — просит @StopTouristAbus.

Напомним, 10 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР.

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