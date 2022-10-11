Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Иск против Илона Маска подал инвестор компании Twitter, подозревающий американского бизнесмена в манипулировании ценами акций компании. Об этом сообщает 11 октября агентство Bloomberg.

Twitter Esther Vargas

По мнению Джузеппе Пампены, Маск, который в начале октября согласился возобновить приобретение Twitter, тем самым признал, что «всё это время блефовал», заявляя о выходе из сделки. Пампена убеждён, что «мошеннические и незаконные действия» Маска обвалили акции Twitter, причинили ущерб инвесторам, но улучшили позиции бизнесмена на переговорах.

Иск против Маска инвестор направил в федеральный суд в Сан-Франциско.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Twitter объявила, что Маск предложил купить социальную сеть за $44 млрд. Позднее миллиардер отказался от сделки, объяснив своё решение отсутствием доказательств подлинности значительной доли аккаунтов.

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