Ивано-Франковск, Украина, 11 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре, сообщили 11 октября власти региона.

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По их данным, утром 11 октября были нанесены удары по критической инфраструктуре региона.

Ранее поступила информация об ударах в Киевской области, Запорожье, Кривом Роге, Николаевской области. Также выведена из строя ТЭС в Винницкой области и получил повреждение железнодорожный узел в Хмельницкой области.