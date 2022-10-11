Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который в целях воспитания несовершеннолетнего пасынка запирал его на на ночь балконе, морил голодом и истязал физическими упражнениями, сообщили 11 октября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 40-летний Илья Чудаков, который считал, что с помощью насилия сможет воспитать 13-летнего пасынка. Как доказало следствие в суде, с мая по июнь 2021 года мужчина систематически запирал на ключ входную дверь квартиры на Малоохтинском проспекте и избивал ребенка.

«Чудаков унижал, оскорблял и выражался в адрес потерпевшего словами грубой нецензурной брани, ограничивал его в приемах пищи, заставлял спать на полу, а также выполнять физические упражнения, несоразмерные его физическому состоянию, заставлял в ночное время находиться на балконе, не приспособленном для ночлега и не имеющем остекления или иных конструкций, ограждающих балкон от внешней среды», — добавили в ОПС.

Поскольку обвиняемый причинил потерпевшему физическую боль, психические страдания и телесные повреждения, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с Чудакова в пользу несовершеннолетнего в счёт возмещения морального вреда 1 млн рублей.

Отметим, что это не первое уголовное дело, решенное в Петербурге в пользу ребенка. Ранее ИА REGNUM рассказывало о матери, которая сажала на цепь своих детей и морила их голодом в целях воспитания.