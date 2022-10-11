Соч, , 14:33 — REGNUM В Сочи подвели итоги летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». За шесть дней было разыграно 369 комплектов наград в девяти видах спорта. Российские атлеты завоевали 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

Две бронзовые медали завоевали приморские паралимпийцы на международных соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Пресс-служба Паралимпийского комитета России

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко напомнил, что президентом страны Владимиром Путиным была поставлена задача сохранить соревновательную активность спортсменов, а также предусмотреть новые форматы состязаний, в том числе с участием иностранных атлетов. В число новых соревнований, проведённых по инициативе России, вошли игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Программа летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» включала в себя состязания по девяти видам спорта: лёгкой атлетике, плаванию, настольному теннису, стрельбе из лука, паратхэквондо, фехтованию на колясках, футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, шашкам и шахматам.

«В летних играх паралимпийцев приняло участие около 1,2 тысячи спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других. По количеству участников Игры в 12 раз превзошли зимние игры паралимпийцев, на которых было около 100 спортсменов из 5 стран. Паратлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1 тыс. медалей. В плавании и лёгкой атлетике зафиксировано превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперёд. Так держать!» — отметил Дмитрий Чернышенко.

Приморские спортсмены, которые взяли бронзу, сегодня, 11 октября, уже вернулись во Владивосток.

«Я считаю, что эти новые паралимпийские игры могут стать традиционными. Грандиозное мероприятие, большое количество людей, организация на высшем уровне — всем всё понравилось! Конечно, для нас очень важно, что некоторые ребята, которые поехали, в этой команде впервые получили такой опыт и загорелись желанием профессионально заниматься спортом. Будем стремиться и увлекать новых людей, молодежь», — заявил руководитель Приморской краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Артем Моисеенко.

Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул важность прошедших Игр в совместной работе по созданию условий для занятий адаптивным спортом.

«Мы должны быть вместе, чтобы общими усилиями двигать спорт вперёд и предоставлять нашим спортсменам площадки для новых спортивных достижений. Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» призваны формировать культуру открытого общества и обеспечивать равные возможности для занятий спортом и соревновательной активности, они демонстрируют международное спортивное единство в период вызовов и политизации спорта», — сказал Олег Матыцин.

Министр добавил, что спортсмены — паралимпийские чемпионы и молодые талантливые паратлеты — на соревнованиях продемонстрировали волевой характер и целеустремлённость. Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал семь наград, из них шесть — золотых. Шестикратными чемпионами летних игр паралимпийцев стали российские пловцы Виктория Ищиулова, Александра Зяблицева, Роман Жданов, Наталия Буткова и Зоя Щурова.

«В течение шести дней спортсмены удивляли и восхищали нас своими достижениями, каждый из них был быстрее, выше, сильнее. Игры стали настоящим праздником дружбы и единения, отличались жарким накалом страстей. Все спортсмены и их тренеры очень ответственно отнеслись к подготовке к Играм в Сочи и продемонстрировали великолепные результаты. А прекрасно организованная работа спортивных объектов стала залогом успешного проведения Игр», — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Высокий уровень организации соревнований отметил президент Национального паралимпийского комитета Таджикистана Парвиз Бобошарипов: «Мы во второй раз участвуем в соревнованиях в России. В марте мы участвовали в Зимних Играх в Ханты-Мансийске, сейчас — в Сочи. Оба соревнования были организованы на высшем уровне. Нам все очень понравилось».

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, по всей стране проводятся спортивные мероприятия, фестивали и соревнования.

Проведение спортивных мероприятий и соревнований, направленных на популяризацию спортивного образа жизни и привлечение как можно большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».