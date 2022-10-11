Молдавия, 11 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду попросила правительство республики расширить полномочия полиции для того, чтобы полицейские могли в ходе протестов поддерживать общественный порядок, не согласовывая свои действия с местными властями. Она заявила об этом 11 октября на брифинге в Кишинёве.

Presedinte.md Майя Санду

«Прошу правительство рассмотреть временное изменение законодательства, которое позволит полиции поддерживать общественный порядок, даже если некоторые деятели местной администрации саботируют усилия правительства по сохранению мира и стабильности в стране», — сказала она.

Также молдавский лидер поблагодарила полицейских за поддержание протестов, по её мнению, «организованных и финансируемых ворами», и за то, что они смогли избежать насилия при демонтаже палаток манифестантов с проезжей части.

Отметим, в Молдавии с 18 сентября началась бессрочная акция протеста с требованием отставки президента, парламента и правительства и проведения досрочных выборов.