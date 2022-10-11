Эр-Рияд, 11 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Принц Халид бен Салман бен Абдель Азиз, министр обороны Саудовской Аравии, встретился с Рашадом Мохаммедом аль-Алими, председателем Президентского руководящего совета Йемена. Об этом 11 октября сообщает саудовское официальное информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По данным журналистов, главной темой переговоров стала ситуация в Йемене и процесс мирного урегулирования конфликта в стране.

Отмечается, что саудовская сторона подчеркнула поддержку властей Йемена и всех усилий, прилагаемых для установления безопасности, мира и стабильности в стране.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить окончание йеменского кризиса и достижение всеобъемлющего политического решения. Это приведет Йемен к миру и развитию», — цитирует SPA официальное заявление по итогам переговоров.