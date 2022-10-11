Благовещенск, 11 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Октябрьский район Приамурья возглавила Ирина Вальченко, ранее работавшая заместителем руководителя администрации региона по социальным вопросам. Она заняла кресло главы муниципалитета вместо Сергея Дементьева, сообщила «Амурская правда».

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

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Руководителя района выбирали члены конкурсной комиссии. На должность также претендовала начальник отдела культуры и работы с молодёжью Елена Павлюченко. Голосование было тайным.

У предыдущего руководителя муниципалитета истёк срок полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Приамурье новый состав собрания депутатов Шимановска проголосовал за главу города. Место мэра занял Дмитрий Лебедев.