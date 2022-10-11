Сеул, , 11:58 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль встретился 11 октября в Сеуле с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, рабочие консультации продлились два часа.

Сообщается, что обсуждение было сосредоточено на решении вопроса компенсации жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.

Встреча представителей двух стран состоялась после саммита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который состоялся в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Известно, что представители двух стран обсудили проблемы двухсторонних отношений и возможность их урегулирования новым южнокорейским правительством, рассмотрели результаты визита южнокорейской делегации в Японию.

Сообщается, что 12 октября Такэхиро Фунакоси встретится со специальным представителей Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном.