Сеул, 11 октября 2022, 11:58 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль встретился 11 октября в Сеуле с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, рабочие консультации продлились два часа.
Сообщается, что обсуждение было сосредоточено на решении вопроса компенсации жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.
Встреча представителей двух стран состоялась после саммита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который состоялся в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Известно, что представители двух стран обсудили проблемы двухсторонних отношений и возможность их урегулирования новым южнокорейским правительством, рассмотрели результаты визита южнокорейской делегации в Японию.
Сообщается, что 12 октября Такэхиро Фунакоси встретится со специальным представителей Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном.