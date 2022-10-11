Париж, , 11:56 — REGNUM Западные страны должны проявлять сдержанность и осторожность в своих заявлениях по поводу ядерного оружия, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что в таком серьезном вопросе важно говорить со сдержанностью и осторожностью», — сказала она в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о словах президента США Джо Байдена по поводу возможного ядерного апокалипсиса.

Она добавила, что Франция «считает ядерное оружие средством сдерживания, а его применение имело бы серьезные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-госсекретарь США Майкл Помпео назвал безрассудными слова главы Белого дома Джо Байдена о риске ядерной войны. По его мнению, этот риск приближают лишь слова и действия самого Байдена.

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