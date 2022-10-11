Таллин, , 11:55 — REGNUM Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии за первую неделю октября 2022 года увеличился на 0,1% и теперь составляет 7,4%. Об этом сообщила Касса по безработице со ссылкой на собственные данные.

Безработица Picserver.org

По положению на 9 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 47 903 человека — на 240 больше, чем неделей ранее. Доля беженцев из б. УССР в общем числе безработных составляет 12,1%. 5 564 беженца сумели найти в Эстонии работу.

По уездам страны самый высокий уровень безработицы по-прежнему был в Ида-Вирумаа (северо-восток) — 10,5%, а самый низкий на острове Хийумаа — 2,7%. В Харьюмаа (столица и пригороды) уровень безработицы был равен 7,2%. Без работы в столичном регионе оставались 22 969 человек, в том числе 17 342 - в Таллине.

Во втором по значению городе страны Тарту были зарегистрированы 3 014 безработных, во всем Тартумаа — 4 780. В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стояли 6 279 человек, из них 2 661 в Нарве, 1 616 — в Кохтла-Ярве, 615 - в Силламяэ.