Москва, 11 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Истерику по поводу российских ударов на территории бывш. УССР устраивают люди, которым долгие годы было наплевать на страдания жителей Донбасса. Об этом 11 октября заявил в эфире проекта «Соловьёв Live» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Mil.ru Пуск крылатых ракет «Калибр»

«Запад через [Киев] предпринимает шаги, чтобы истощить Россию», — сказал командир спецназа.

Он обратил внимание, что «пацифисты» на Западе в один голос осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики [на территории б. УССР], однако никто не допускает мысли о том, что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнётом в течение восьми лет.

По его словам, сегодня происходит возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин и стариков. А шансы на перемирие упущены стараниями главаря хунты Владимира Зеленского.