Москва, , 11:54 — REGNUM Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Вороновский («Единая Россия») попросил не сокращать расходы на ремонт дорог в южных регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

«Южные регионы, мы знаем, что мы сейчас находимся в военном положении. Нагрузка очень большая. Был в Белгороде. Там же большое количество техники. По Краснодарскому краю передвижение. Дороги разрушаются. Это тоже серьёзная нагрузка. Если мы финансирование уменьшим, будет, абсолютно согласен, большая беда», — сказал депутат на заседании комитета, в ходе которого обсуждается проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: На приведение дорог России в порядок направят свыше 241 млрд рублей