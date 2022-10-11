Уфа, , 11:55 — REGNUM Памятник командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, герою России Минигали Шаймуратову открыли в Уфе. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Минигали Мингазович Шаймуратов

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, сегодня в Башкирии знаменательное событие, день, когда жители отдают дань памяти подвигу павших защитников Родины.

«Этим величественным монументом мы обращаемся к легенде, гордости, душе нашего народа, символу его героизма — генералу Минигали Мингазовичу Шаймуратову», — сообщил он.

Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, который присвоил Шаймуратову звание Героя России.

«Памятник генералу Шаймуратову, восстановленный мемориальный комплекс на Саур-могиле, Ржевский мемориал советскому солдату… Всё это часть проводимой в стране большой работы по сохранению и защите исторической памяти», — отметил он.

Хабиров также поблагодарил автора памятника, российского скульптора Салавата Щербакова.

«Вы создали национальный пантеон героев Башкирии, связавший воедино воинскую славу многих поколений защитников Отечества», — обратился он к скульптору.

Глава республики также напомнил, что в основании памятника — земля с места гибели Шаймуратова.

«Мы благодарим народ Донбасса, который свято хранит память о генерале Шаймуратове. Приходя сюда, мы будем каждый раз преклоняться перед памятью героев, ушедших в вечность. Мы никогда не забудем их подвиг. Будем рассказывать здесь нашим детям и внукам об истории Отечества, воспитывать их настоящими патриотами», — заверил глава региона.

Напомним, генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899−1943) во время Великой Отечественной войны командовал легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы более четырех тысяч километров. Почти четыре тысячи воинов дивизии были награждены орденами и медалями, 78 из них — Герои Советского Союза и пятеро — полные кавалеры ордена Славы. Шаймуратов был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей. Генерал героически погиб в ходе боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года.