Владивосток, , 11:52 — REGNUM В Лесозаводске 9 октября 53-летняя женщина зарезала 12-летнего соседского ребёнка. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ПРиморью.

С ножом в руке Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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В ходе следствия установлено, что фигурантка проживает с потерпевшим в одном подъезде дома. Она призналась, что между ней и мальчиком произошёл конфликт. Во время ссоры женщина нанесла мальчику удар ножом в живот, при этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок 11 октября умер в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области задержали рецидивиста, который зарезал молодую учительницу коррекционной школы-интерната, сбросил её тело в канаву и сжег свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.