Кишинёв, , 11:53 — REGNUM Молдавия уважает суверенитет других государств и требует от них уважать молдавскую государственную границу. Об этом президент республики Майя Санду 11 октября заявила на брифинге.

Президент Молдавии Майя Санду presedinte.md

Глава республики отреагировала на сообщение о трёх российских ракетах, которые якобы, двигаясь из Чёрного моря в направлении территории б. УССР, пролетели над Молдавией.

«Это вопиющее нарушение российскими вооруженными силами нашего воздушного пространства и нейтралитета Молдавии», — заявила Санду.

Она заявила, что давление на республику нарастает, но власти страны делают всё, чтобы сохранить стабильность.

Напомним, Молдавия по конституции является нейтральным государством. Тем не менее Кишинёв открыто поддерживает киевский режим. Санду ранее заявила, что к её согражданам применят санкции, если те будут участвовать в спецоперации по денацификации на территории б. УССР. В отношении сторонников киевского режима таких угроз не было. Кроме того, в Молдавии запрещено ретранслировать новости российских телеканалов.

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