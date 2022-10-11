Майкоп, , 11:52 — REGNUM В Адыгее получат поддержку от местных властей семьи резервистов, мобилизованных в зону проведения специальной военной операции. Для детей военнослужащих будет отменена плата за посещение детских садов, а школьников обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

«Дал поручение оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных ребят. Для их детей дошкольного возраста будет отменена родительская плата за посещение детских садов, а школьникам обеспечим бесплатное горячее питание», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он дал поручение главам муниципальных образований лично контролировать вопрос оказания поддержки семьям воюющих земляков. Как отметил Кумпилов, уже проведены выплаты в размере 100 тыс. рублей мобилизованным жителям республики. Её получили все, за исключением шести человек, у которых возникли проблемы с документами. Их сейчас устраняют, подчеркнул глава региона, и люди получат полагающиеся им выплаты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгее мобилизованные получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей