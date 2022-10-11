Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Стоимость минимального набора продуктов питания в Петербурге в сентябре 2022 года составила 6218,20 рублей, что на 3,4% меньше, чем в августе текущего года. Об этом сообщает «78.ru» ссылаясь на данные Петростата.

Дарья Драй ИА REGNUM Овощи в магазине Петербурга

Снижение произошло, в основном, из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции на 3,5%. Наиболее существенно снизились цены на лук (-28,1%), картофель (-23,5%), виноград (-17,8%), морковь (-15,7%).

Кроме того, подешевели сахар (-6,4%), рис (-3,5%) и ряд других продуктов питания. Однако стоимость полуфабрикатов и консервов выросла в диапазоне от 2 до 6 процентов.

Напомним, в последний месяц лета инфляция в Петербурге сократилась с 13,8% до 13,3%.