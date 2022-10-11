Павлоград, Украина, 11 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на железнодорожном узле в городе Павлограде Днепропетровской области. Об этом 11 октября сообщают киевские СМИ.

1stvc.net Взрыв

Отмечается, что в это время в Павлограде находился состав с новой военной техникой для киевских боевиков и в результате попадания в него над городом стоит густой черный дым.

При этом Павлоград является для ВСУ важнейшим транспортным узлом, так как через него киевские нацисты направляли военную технику прямо в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе российской спецоперации на территории бывш. УССР был ликвидирован один из лидеров ультрас «Динамо» (Киев) Максим Яловцев с позывным Регбист.