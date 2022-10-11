Тегеран, 11 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Работники нефтеперерабатывающего предприятия в иранском городе Ассалуйе начали забастовку из-за размера заработной платы, а не в связи с гибелью Махсы Амини, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На юге Ирана работники нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий провинции Бушер объявили забастовку.

По словам губернатора провинции Бушир Али Хашеми, некоторые иранцы пытались захватить протесты рабочих, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Напомним, 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» была задержана Махса Амини, 16 сентября она скончалась 16 сентября, как утверждают представители оппозиции, в результате нанесения ей побоев.

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