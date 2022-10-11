Кострома, 11 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Двенадцатилетняя школьница, чьё тело с ножевым ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома на улице Индустриальной в Костроме, могла быть убита по неосторожности. Об этом со ссылкой на источник сообщает «РЕН ТВ» и телеграм-канал «112».

Разыскная ориентировка

По информации следственного комитета, ранение девочке нанёс её одноклассник. СМИ сообщают, что школьница пришла к нему в гости. Подросток утверждает, что показывал ей складной нож и, размахивая им, случайно ударил её в шею. Затем он испугался и убежал к себе в квартиру, в которой на тот момент не было взрослых. Тело девочки обнаружил сосед подростка, он и вызвал на место полицию.

Отметим, что информацию о случайном убийстве СК пока никак не комментирует. Вместе с тем в регионе создана комиссия, в которую вошли работники департамента образования и науки, омбудсмен Татьяна Быстрякова и члены комиссии по делам несовершеннолетних. Им предстоит проанализировать условия жизни и воспитания несовершеннолетних.