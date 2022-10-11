Якутск, , 11:52 — REGNUM Координационный центр Якутии по вопросам призыва для участия в спецоперации в защиту Донбасса продолжает принимать обращения. За время его работы за помощью к военным юристам обратились 350 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в оперативном штабе региона.

Горячая линия МЧС Mchs.gov.ru

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На телефон горячей линии позвонили 282 якутянина, в том числе 27 — за психологической помощью и 145 — за поддержкой психологов. Юридическую консультацию по телефону получили 75 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начали поддерживать родственников военнослужащих, призванных из запаса для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации. По 200 тыс. рублей получили 26 семей.