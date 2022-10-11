Москва, , 11:45 — REGNUM Пересмотреть нормативы снабжения в армии, в том числе состав армейских аптечек, которые необходимо закупать централизованно в рамках гособоронзаказа, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

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«Аптечки, которые выдаются бойцам на фронте, безнадежно устарели, их состав утверждался еще в 2011 году. Штатная аптечка на сегодня по большей части состоит из допотопных перевязочных средств, это стыд и слезы для нашей армии!» — возмущен Миронов.

Он обратил внимание на то, что в нее не входят ни современные гемостатики и турникеты, ни окклюзионные пластыри, ни важнейшие медикаменты для экстренной помощи.

«Все это должно быть у наших бойцов, и не за их кровные, а за счет государства», — убежден парламентарий.

Миронов также указал на то, что неадекватность аптечек отмечалась еще в начале специальной военной операции в феврале, и только в октябре Минобороны приступает к изучению вариантов, хотя помощь нашим воинам необходима прямо сейчас.

«Нужно в срочном порядке утвердить новый расширенный состав аптечки, включить туда современные средства и начать централизованные закупки в рамках гособоронзаказа напрямую у производителей», — предложил Миронов.

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