Кемерово, 11 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Новокузнецке депутаты в ходе 14-го заседания 11 октября приняли решение о мерах поддержки семей мобилизованных. Об этом говорится в телеграм-канале горсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Это зачисление детей на школьную продленку вне очереди, освобождение от платы за детский сад и продлёнку, освобождение от платы за кружки и секции, — уточнили в совете депутатов Новокузнецка. — Дополнительно за счёт городского бюджета для детей тех, кто заключил контракт на службу в ВС РФ после 16 сентября этого года, мы устанавливаем вдобавок к указанным льготам бесплатное питание с 5 по 11 класс».

Уточняется, что эти меры соцподдержки начнут действовать в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемерове открылся депутатский центр по оказанию консультативной помощи семьям мобилизованных.

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