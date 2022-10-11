Москва, , 11:50 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России подало многомиллионный иск к АО «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии». Арбитраж Москвы пока исковое заявление к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск министерства поступил в базу суда 6 октября 2022 года. Сумма требований составляет 177 059 325 рублей. Детали ещё не сообщались.

Среди известных разработок компании-ответчика также можно отметить операционную систему Astra Linux. Ранее АО также было владельцем ООО «Русбитех-Астра», которое в 2021–2022 годы полностью сменило собственников.

Напомним, министерство также обратилось с претензиями к ООО «Челябкрансервис». Исковое заявление на сумму 63 134 255,83 рубля арбитраж Челябинской области пока не принял к производству. Заявление было подано 5 октября 2022 года. Детали пока не сообщались.